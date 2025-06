Caporali cinesi sfruttavano lavoratori italiani 6 denunciati a Palermo

Sei cittadini cinesi sono stati denunciati a Palermo per aver sfruttato lavoratori italiani, approfittando delle loro fragilità e minacciando il licenziamento. Un triste esempio di caporalato che mette in luce le ingiustizie del mercato del lavoro e l'importanza di vigilare contro ogni forma di sfruttamento. La lotta contro questa piaga deve continuare con determinazione, affinché i diritti di tutti siano rispettati e tutelati.

PALERMO (ITALPRESS) – Sfruttavano in maniera sistematica, nell’azienda da loro gestita, svariati lavoratori, quasi tutti di nazionalità italiana, approfittando del loro stato di bisogno e ricorrendo anche a implicite minacce di licenziamento nei confronti di alcuni di essi. Sei cittadini cinopopolari, gestori di una società di Palermo operante nel settore della vendita di prodotti non alimentari, sono stati denunciati per caporalato. Nei loro confronti il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura di Palermo, ha anche emesso la “misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività di impresa o di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle attività ad esse inerenti per la durata di mesi dodici”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

