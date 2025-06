Caporalato sfruttavano italiani bisognosi | denunciati sei cinesi

In un’oscura vicenda di sfruttamento, il caporalato ha coinvolto italiani bisognosi, mentre sei cittadini cinesi sono stati denunciati. Su 30 dipendenti, 27 lavoravano senza contratto, sottoposti a turni estenuanti di 12-13 ore al giorno, sette giorni su sette, con paghe irrisorie. Una situazione che mette in luce le gravi ingiustizie e la necessità di interventi decisi per tutelare i diritti di tutti i lavoratori.

In questa notizia si parla di: caporalato - sfruttavano - italiani - bisognosi

