Caporalato in spiaggia Sette bagnini sottopagati Doppia sanzione alla società

Il fenomeno del "caporalato balneare" torna sotto i riflettori, svelando una rete oscura di sfruttamento sui lidi pesaresi. Sette bagnini e un operaio stagionale sono stati impiegati irregolarmente, con paghe da fame e finti distacchi, scatenando una doppia sanzione alla società coinvolta. Un esempio allarmante di come il lavoro nero si insidi anche nelle spiagge più belle d’Italia. La giustizia ora interviene per tutelare dignità e diritti dei lavoratori.

Una forma di "caporalato balneare" con bagnini sottopagati e finti distacchi. Secondo la ricostruzione fatta dal tribunale di Pesaro sette bagnini e un operaio stagionale impiegati nelle spiagge pesaresi erano stati assunti da un’agenzia di somministrazione – societĂ che aveva sede in Sicilia – e spediti a lavorare per un’altra, senza contratto di somministrazione e con paghe lontane da quelle previste dal contratto del turismo. Fino a 600 euro in meno al mese, nessun trattamento di fine rapporto (Tfr), niente tredicesima nĂ© contributi pieni. In aula, il trucco viene definito con un nome preciso: interposizione illecita di manodopera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it