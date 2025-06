Caporalato e diritti negati | all’Università Federico II un convegno per dire basta allo sfruttamento

Un nuovo e forte segnale contro il caporalato e i diritti negati: all’Università Federico II, un convegno ha riunito istituzioni, forze dell’ordine e sindacati per rafforzare la lotta contro uno degli abusi più odiosi nel mondo del lavoro. Un passo deciso verso una strategia condivisa che mira a eliminare definitivamente lo sfruttamento. Questo evento dimostra che insieme possiamo fare la differenza e promuovere un futuro di giustizia e dignità per tutti.

di Marco Milano Successo di pubblico e contenuti per l’incontro promosso dal Mcl nazionale: istituzioni, forze dell’ordine e sindacati uniti per una strategia di contrasto efficace a una delle forme più odiose di sfruttamento del lavoro. Un’aula Pessina gremita ha fatto da cornice al convegno “Caporalato. Sfruttamento e diritti negati. Strategie per un contrasto efficace”, promosso dalla Presidenza Nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e impeccabilmente organizzato da Paola Pisani Massamormile. Un appuntamento di grande rilievo civile e istituzionale che ha visto convergere magistratura, forze dell’ordine, mondo accademico, sindacati e rappresentanti delle istituzioni per affrontare uno dei fenomeni più gravi e persistenti del mondo del lavoro: lo sfruttamento sistemico e disumano dei lavoratori, spesso migranti, attraverso il caporalato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: sfruttamento - caporalato - diritti - negati

Contro lo sfruttamento nei campi e il caporalato, la memoria si fa lotta - L’ingiustizia dello sfruttamento agricolo grida vendetta. La memoria di chi ha perso la vita nei campi diventa strumento di resistenza.

Caporalato e diritti negati: all’Università Federico II un convegno per dire basta allo sfruttamento; Caporalato, sfruttamento e diritti negati: a Napoli il convegno di Mcl; Caporalato, sfruttamento e diritti negati: a Napoli il convegno di Mcl.

Caporalato, sfruttamento e diritti negati: convegno alla Federico II - Quella del caporalato è una drammatica piaga sociale in quanto oltre a sfruttare le difficoltà dei lavoratori, danneggia la maggioranza delle realtà agricole che operano in un quadro di legalità. Come scrive ilroma.net

Caporalato in Campania, convegno a Napoli per affrontare lo sfruttamento del lavoro agricolo il 24 giugno - Il convegno all’università Federico II di Napoli riunisce istituzioni, sindacati e autorità per discutere strategie contro il caporalato che sfrutta lavoratori immigrati e danneggia le imprese regolar ... Scrive gaeta.it