Capo Miseno rinvenuto il cadavere di una donna in acqua

Un nuovo dramma scuote il suggestivo scenario di Capo Miseno, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna in acqua. La scoperta ha lasciato la comunità sgomenta, mentre il soccorso è stato possibile solo grazie all'intervento degli specialisti dei Vigili del Fuoco. Un mistero che solleva domande e richiama l'attenzione sulla sicurezza e sulle atmosfere spesso insidiose di questa meravigliosa località.

