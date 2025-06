Capitale europea della cultura 2033 | Torino ci crede ha anche il logo

Torino si prepara con entusiasmo a diventare la Capitale Europea della Cultura 2033, e ora ha anche il suo simbolo ufficiale! Durante la vivace festa di San Giovanni, il Comune guidato dal sindaco Stefano Lo Russo ha svelato l’identità visiva che accompagnerà questa ambiziosa sfida. Con un logo che racchiude tradizione e modernità, Torino si appresta a scrivere un nuovo capitolo di cultura e innovazione. La città ci crede e il futuro si illumina di nuove speranze.

Torino ci crede, adesso ha anche un logo con il quale affrontare la sfida della candidatura a 'Capitale europea della cultura 2033'. L'Amministrazione comunale del sindaco Stefano Lo Russo ha mostrato l'identità visiva alla città ieri sera, in occasione della festa di San Giovanni, che ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

