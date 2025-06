Capitale della Cultura la macchina si è messa in moto

La macchina si è messa in moto: sono iniziati i primi incontri operativi che segnano il cammino verso il 2027, quando Pordenone diventerà la Capitale Italiana della Cultura. Un percorso ambizioso e stimolante, che coinvolge amministrazione, realtà locali e cittadini, pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo di storia culturale. Il viaggio è appena iniziato e promette grandi emozioni: restate con noi per scoprire ogni passo di questa avventura.

Polo universitario e capitale della cultura: dalla Regione arrivano 13 milioni di euro - Durante la visita dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, si è discusso del Polo universitario e dei progetti per Pordenone Capitale Italiana della Cultura, con l'annuncio di un finanziamento di 13 milioni di euro dalla regione.

