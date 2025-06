Capezzone rivela | ecco chi sono le vedove della ayatollah

Nel suo consueto appuntamento di “Occhio al Caffè”, Daniele Capezzone svela i protagonisti meno noti che agitano le acque geopolitiche: le vedove della ayatollah, figure che non si rassegnano alla tregua tra Israele e Iran voluta da Trump. Tra tensioni e polemiche, emerge un quadro complesso di interessi e rivendicazioni. Ma chi sono davvero queste vedove e quale ruolo giocano nel mosaico internazionale? Scopriamolo insieme nella rassegna completa di Capezzone.

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E ovviamente a tenere banco c'è la tregua tra Israele e Iran voluta fortemente da Donald Trump. Ma come sottolinea il direttore editoriale di Libero sui giornaloni è un continuo sparare su Bibi Netanyahu. Insomma ci sono ancora in giro le vedove della ayatollah che non si danno pace. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone. https:t.coNfbRv0vQib — Daniele Capezzone (@Capezzone) June 25, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Capezzone rivela: ecco chi sono le vedove della ayatollah

