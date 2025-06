Caos terzo mandato La Lega ci riprova FdI | Idea tramontata

Il panorama politico italiano si infiamma ancora una volta: la Lega tenta di rilanciare il suo progetto per un terzo mandato, sorprendendo alleati come FdI e Forza Italia. Ignazio La Russa osserva con cautela, tra dubbi e speranze, mentre dentro la maggioranza si avverte un certo nervosismo. Questa mossa potrebbe segnare una svolta o essere solo un’illusione passeggera. La partita è aperta e il futuro è tutto da scrivere.

Ignazio La Russa, presidente del Senato, scruta l'orizzonte: "Potrebbe essere un tramonto, ma anche un'eclissi, al momento non so.". Quel che è certo, invece, è che dentro la maggioranza sono rimasti un po' spiazzati Fratelli d'Italia e Forza Italia, per l'emendamento che la Lega ha presentato per tornare alla carica sul terzo mandato, questione che pareva finita nella pattumiera e invece risorge. Con qualche screzio. "Non è nel programma del governo – osteggiava ieri in Senato l'azzurro Paolo Barelli – e trova contrari gli italiani". Il Carroccio, però, non molla. L'emendamento è stato depositato ieri in Senato dove, in commissione Affari costituzionali, è in discussione il ddl sui consiglieri regionali.