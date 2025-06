Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025 i Negrita live da novembre

Preparati a rivivere emozioni intense con i NEGRITA, che il 7 novembre inaugurano il loro “Canzoni per Anni Spietati Tour in Teatro 2025”. Dopo sette anni, tornano sul palco in formazione completa, portando dal vivo il loro ultimo concept album e i brani più amati. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza musicale unica, ricca di energia e poesia. Non perdere questa serata memorabile, perché la musica dei NEGRITA torna a scaldare i cuori degli appassionati italiani.

Arezzo, 25 giugno 2025 – Il prossimo 7 novembre i NEGRITA torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani i con il loro "CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025 ". Una nuova occasione per ascoltare dal vivo i brani dell'ultimo disco "CANZONI PER ANNI SPIETATI", concept album uscito lo scorso marzo (a sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio) che contiene i singoli "Non Esistono Innocenti Amico Mio", "Noi Siamo Gli Altri" e "Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)", oltre alle canzoni che hanno segnato la storia della rock band italiana, brani che hanno superato indenni la prova del tempo rimanendo anche dopo 30 anni sempre attuali.

NEGRITA – ACOUSTIC TRIO - TALK & LIVE ESTATE 2025 Ci è giunta voce che dopo il tour nei club non ne avevate ancora abbastanza, e chi siamo noi per negarvi della buona e sana musica live? Questa ESTATE viaggeremo in formazione UNPLU Vai su Facebook

