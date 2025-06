Canzoni per anni spietati I Negrita in tour nei teatri italiani

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile con i Negrita, il rock intenso e coinvolgente che ha scritto la storia della musica italiana. Il loro “Canzoni per anni spietati - tour in teatro 2025” promette emozioni forti e atmosfere uniche, portando sul palcoscenico la forza dei loro nuovi brani e dei classici più amati. Non perdete questa occasione esclusiva: un viaggio musicale che vi lascerà senza parole e vi farà scoprire un lato inedito della band.

Il prossimo 7 novembre i Negrita torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro “Canzoni per anni spietati - tour in teatro 2025”. Una nuova occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco “Canzoni per anni spietati”, concept. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: canzoni - anni - spietati - tour

Indimenticabile Mia Martini, 30 anni senza Mimì, artista immensa e fragile. La ricordiamo con le sue canzoni più belle (video) - Trent’anni senza Mia Martini: un artista immensa e fragile, la cui voce continua a emozionarci. Oggi, nel giorno che segna questa triste ricorrenza, ricordiamo le sue canzoni più belle e i video che hanno segnato un'epoca, riportando alla luce un’eredità musicale che abbraccia dolore e bellezza, in un viaggio attraverso ricordi indelebili.

Translate postCANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025 ? Presale esclusiva su @Vivaticket dalle ore 12:00 di oggi fino alle ore 11.59 di venerdì 27/6 https://lnk.to/NegritaTeatri2025TW… ? Vendita generale su MC2live, Vivaticket e cir Vai su X

NEGRITA – ACOUSTIC TRIO - TALK & LIVE ESTATE 2025 Ci è giunta voce che dopo il tour nei club non ne avevate ancora abbastanza, e chi siamo noi per negarvi della buona e sana musica live? Questa ESTATE viaggeremo in formazione UNPLU Vai su Facebook

NEGRITA Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025; “Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025”, i Negrita live da novembre; “Canzoni per anni spietati – Tour in teatro 2025”, da novembre al via il tour nei teatri dei Negrita.

“Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025”, i Negrita live da novembre - Il prossimo 7 novembre la band aretina tornerà in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani ... lanazione.it scrive

“Canzoni per anni spietati – Tour in teatro 2025”, da novembre al via il tour nei teatri dei Negrita - "Canzoni per anni spietati", a partire da novembre al via il tour nei teatri dei Negrita in formazione completa ... Come scrive msn.com