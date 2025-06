Cantieri in autostrada chiuso per una notte il tratto tra Castelletto e Sesto Calende

Attenzione automobilisti: ancora una notte di chiusura sull'autostrada tra Castelletto Ticino e Sesto Calende, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. Autostrade per l’Italia comunica che i lavori programmati richiedono questa temporanea sospensione, indispensabile per garantire sicurezza e efficienza futura. Restate aggiornati e pianificate il vostro viaggio con anticipo, per affrontare al meglio questa fase di intervento e tornare presto alla normalità .

Ancora una notte di chiusura in autostrada, tra Castelletto Ticino e Sesto Calende. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire i lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 26406 finalizzati al.

Lavori in autostrada: chiusura notturna per il tratto tra Castelletto e Sesto - Attenzione automobilisti! Questa notte, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, autostrade per l'Italia annunciano una chiusura temporanea dalle 22 alle 5 per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

