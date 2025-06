Cantieri da oltre un milione di euro lungo il torrente Nure

del territorio più rurale, per garantire sicurezza, tutela ambientale e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questi interventi, superiori a un milione di euro, rappresentano un passo fondamentale verso la riqualificazione sostenibile del territorio, dimostrando come l’investimento pubblico possa trasformare le aree lungo il torrente Nure in zone più resilienti e vivibili.

San Giorgio, Vigolzone, Bettola. Sono alcune delle località del piacentino lambite dal torrente Nure, che ha già visto in passato lavori di manutenzione e riqualificazione di sponde e alvei. Ora il corso d’acqua vedrà nuovi, molteplici interventi, sia nella parte pedecollinare che in quella. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

