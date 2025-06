Canone Rai 2025 | richiesta di esenzione entro il 30 giugno Ecco i moduli e istruzioni

Ancora pochi giorni per richiedere l’esenzione dal Canone Rai 2025, un’opportunità importante per chi non possiede un televisore o rientra in categorie specifiche. La scadenza è il 30 giugno, e seguire correttamente le istruzioni è fondamentale per evitare addebiti indesiderati. Ecco i moduli e le indicazioni per presentare la domanda in modo semplice e sicuro, perché una scelta informata può fare la differenza.

Ancora pochi giorni per richiedere di essere esonerati dal pagamento del Canone Rai 2025, almeno per il secondo semestre dell’anno. Anche nel 2025, chi non possiede un televisore o rientra in determinate categorie può chiedere l’esonero dal pagamento dell’imposta. Ma attenzione: le scadenze sono stringenti e la procedura, seppur semplice, va seguita correttamente per evitare l’addebito automatico in bolletta. Se questa dichiarazione viene inviata entro il 31 gennaio di ogni anno, l’esenzione sarà valida per l’interno anno solare e le 10 rate del canone non saranno addebitate nella bolletta della luce. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Canone Rai 2025: richiesta di esenzione entro il 30 giugno. Ecco i moduli e istruzioni

