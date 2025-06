Canoa Fiamme Gialle all’Internazionale di Auronzo di Cadore arrivano 12 Medaglie gialloverdi

La canoa Fiamme Gialle brilla sotto il sole delle Dolomiti, portando a casa ben 12 medaglie nella prestigiosa gara internazionale di Auronzo di Cadore. Tra emozioni e sfide avvincenti, i giovani talenti gialloverdi dimostrano ancora una volta il loro valore e la loro passione per la velocità sull’acqua. Un risultato che conferma il ruolo di eccellenza della sezione giovanile nel panorama nazionale e internazionale, promettendo un futuro sempre più brillante.

Belluno – La canoa gialloverde si fa grande all’ombra delle Dolomiti durante la gara internazionale di canoa velocità disputata dal 20 al 22 giugno nella pittoresca Auronzo di Cadore (BL). In tre giorni di gare, sono state in totale 12 le medaglie conquistate dalla Sezione Giovanile nelle categorie Senior, Junior e Ragazzi. Venerdì, nella prima giornata della manifestazione dedicata alla distanza dei 1000 metri, il metallo più prezioso è stato conquistato nella categoria Junior da Emanuele Sacchi e Davide Del Gaudio nella specialità del K2. A salire per primo sul podio in ordine di tempo, è stato Carlo Di Girolamo nel C1 conquistando la medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

