Cani trattati senza alcun rispetto le associazioni vanno in Procura

La tutela degli animali merita rispetto e attenzione, non violenza o abusi. Due associazioni della Spezia, impegnate da anni nella difesa dei diritti degli animali, hanno deciso di rivolgersi alla Procura per denunciare gravi comportamenti di un addestratore e allevatore della Val di Magra. Questo passo rappresenta un tentativo di fare luce su una situazione che, a quanto pare, si sarebbe ulteriormente aggravata, evidenziando l’importanza di intervenire tempestivamente per proteggere le creature più vulnerabili.

La Spezia, 25 giugno 2025 – Due associazioni da tempo impegnate nella tutela degli animali e nella promozione di iniziative in loro difesa hanno presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Spezia nei confronti di un addestratore e allevatore della Val di Magra. Un ultimo tentativo per sperare di risolvere una situazione, secondo le prove assunte e presentate al sostituto procuratore, che sarebbe diventato ulteriormente grave proprio negli ultimi tempi. Secondo i controlli effettuati dai volontari contattati da residenti e camminatori diversi cani, alcuni di grossa taglia, sarebbero infatti tenuti in condizioni di grande disagio igienico-sanitario, senza cibo e poca acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Cani trattati senza alcun rispetto”, le associazioni vanno in Procura

