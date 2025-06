Cane legato ad un albero ed abbandonato | trovato in mezzo a siringhe e droga

Una scena sconvolgente: un cane legato a un albero, circondato da siringhe e tracce di droga. La scoperta, fatta dalla polizia locale in seguito a una segnalazione, mette in luce un angosciante fenomeno di degrado nel parco urbano tra via Canapa e via Bacchelli. Un intervento tempestivo che speriamo possa segnare un passo avanti nella lotta contro l’abbandono e la criminalità , proteggendo i nostri amici a quattro zampe e la comunità .

Droga al parco urbano. E’ quanto è stato scoperto dalla polizia locale a seguito di un intervento nato dalla segnalazione dell’abbandono di un cane lo scorso 20 giugno. Quel pomeriggio, infatti, una pattuglia è stata inviata all’interno dell’area verde tra via Canapa e via Bacchelli, per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: cane - droga - legato - albero

Droga scoperta dal cane 'Zorro' all'istituto Falcone di Gallarate, i dettagli dell'operazione 'Scuole sicure' - Durante l'operazione "Scuole Sicure" a Gallarate, l'unità cinofila Zorro ha scoperto hashish all’interno dell’Istituto Falcone, rafforzando l’impegno delle autorità contro lo spaccio di droga nelle scuole.

Intervento della Polizia Locale nel Parco Urbano: sequestrate ingenti quantitĂ di cannabis e salvato un cane abbandonato; Salvato dal bosco della droga, adottato dal carabiniere che lo ha trovato: nuova vita per il cane Rex; Rieti, il cane abbandonato nel boschetto della droga smantellato adottato da un carabiniere.

Cane abbandonato legato a un albero muore impiccato nel tentativo di liberarsi, choc nel Barese - Il Mattino - È morto impiccato, rimasto impigliato probabilmente nel disperato tentativo di liberarsi. Segnala ilmattino.it

Gli abitanti di un quartiere vedono un cane legato a un albero, solo in serata scoprono la verità - La Stampa - Louis si sono accorti della presenza di un cane legato a un albero. Si legge su lastampa.it