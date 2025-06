Cancro prostata avanzato Ema raccomanda terza indicazione per darolutamide

L’EMA ha raccomandato l’estensione dell’indicazione per darolutamide, nuovo inibitore orale del recettore degli androgeni, per il trattamento dei pazienti con tumore della prostata metastatico ormonosensibile. Questa novità rappresenta un passo avanti importante nella cura, offrendo nuove speranze e possibilità di migliorare la qualità di vita di tanti uomini affetti da questa malattia. La strada verso un futuro più efficace è ora più vicina.

(Adnkronos) – Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato darolutamide, inibitore orale del recettore degli androgeni (Ari), più terapia di deprivazione androgenica (Adt) per l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Unione europea (Eu), per il trattamento dei pazienti con tumore della prostata ormonosensibile metastatico (mHspc). La raccomandazione del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

