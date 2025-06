Cancellato tutto Morte Alvaro Vitali l’imbarazzo di Caterina Balivo sull’ex moglie Stefania Corona

La triste dipartita di Alvaro Vitali ha scosso il mondo dello spettacolo e i suoi tanti fan. Con la sua comicità unica, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore degli italiani, interpretando Pierino con genuinità e ironia. La sua scomparsa apre una riflessione sulla fragilità della vita, ma anche sulla forza delle emozioni che ci lega ai ricordi più belli. È un addio che lascia un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità da celebrare.

La giornata del 24 giugno è stata sconvolta dalla tragica notizia della morte di Alvaro Vitali. Il popolare attore, noto a tutti gli italiani per il ruolo di Pierino nei celebri film, è deceduto all’età di 75 anni a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute ddovute ad una broncopolmonite recidiva. Era stato ricoverato un paio di settimane in ospedale, poi il peggioramento del quadro clinico che non ha lasciato scampo ad Alvaro Vitali. Ma a far discutere in queste ore è anche Stefania Corona, infatti l’ex moglie era stata ospite a La volta buona poche ore prima della morte dell’attore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it