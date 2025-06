Canale Boccadifalco via cespugli e detriti per favorire il deflusso delle acque | consegnati i lavori

L'avvio degli interventi rappresenta un passo fondamentale per migliorare la sicurezza idraulica del quartiere e prevenire allagamenti indesiderati. Con una manutenzione straordinaria lungo il canale Boccadifalco, via Cespugli e detriti saranno rimossi, favorendo un più efficace deflusso delle acque durante le piogge intense. Questa importante opera, affidata al Consorzio Stabile Agorà di Catania e alla ditta Viveca Srl, dimostra l’impegno del Comune nel tutelare il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il Comune ha consegnato i lavori per la manutenzione straordinaria del canale Boccadifalco. L'appalto è stato affidato, per un importo di 411 mila euro, al Consorzio Stabile Agorà di Catania, con la ditta Viveca srl, designata come esecutrice. "L'avvio degli interventi rappresenta un passo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it