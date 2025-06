Can Yaman ritrova l' amore Chi è la moretta super sexy che gli ha rubato il cuore

Dopo mesi di silenzio sentimentale, Can Yaman conquista ancora i cuori e il palcoscenico, questa volta al fianco di Sara Bluma. La coppia, impeccabile in total black, ha fatto il suo debutto pubblico sul red carpet dell'Italian Global Series Festival di Rimini, lasciando tutti senza parole. È ufficiale: l’attore ritrova l’amore con la donna che gli ha rubato il cuore. Una storia che promette emozioni e sorprese, pronta a scrivere nuovi capitoli di felicità.

Dopo mesi di silenzio sentimentale, Can Yaman è riapparso sul red carpet dell'Italian Global Series Festival di Rimini tenendo per mano Sara Bluma, ufficializzando così la sua nuova storia d'amore. I flash dei fotografi hanno immortalato una coppia in total black, coordinata e complice, che non ha nascosto la propria felicità davanti ai riflettori.

