Can Yaman e Sara Bluma è nata una nuova coppia | le foto e i video del primo red carpet insieme pieno d' amore

Can Yaman e Sara Bluma 232, la coppia del momento, hanno catturato l’attenzione al primo red carpet insieme. Sul tappeto rosso dell’Italian Global Series Festival di Rimini, tra baci e sguardi pieni di complicità, hanno dimostrato che il loro amore è più forte che mai. Le foto e i video di questa serata speciale fanno sognare i fan: una love story destinata a far parlare ancora molto.

L'attore turco e la dj e produttrice di origini algerine si sono presentati sul tappeto rosso dell'Italian Global Series Festival di Rimini tenendosi per mano. E poi, davanti ai flash dei fotografi, non hanno mai smesso di scambiarsi baci, abbracci e sguardi complici.

Mister Movie Can Yaman e Sara Bluma: è Lei la Nuova Fiamma dell’Attore Turco? - Il gossip infiamma il mondo dello spettacolo: Can Yaman e la misteriosa DJ Sara Bluma sono stati catturati insieme, scatenando mille domande tra i fan.

«Oggi Sara e io siamo felici di condividere il nostro legame», è con queste parole che Can Yaman ha ufficializzato la sua relazione con Sara Bluma durante l'Italian Global Series Festival. Ma chi è davvero la donna che ha conquistato il cuore dell'attore? Sara

Can Yaman mano nella mano con Sara Bluma: chi è la nuova presunta fiamma dopo Diletta Leotta - Sara Bluma, il cui vero nome è Sara Chichani, è una figura di spicco nel mondo del clubbing europeo. Riporta iodonna.it