Can Yaman è Sandokan | le prime immagini della nuova serie

Il mondo dell’intrattenimento italiano si accende con l’arrivo di Sandokan, la nuova serie che segna il debutto di Can Yaman nel ruolo iconico. Diretto da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, questo progetto promette di conquistare il pubblico con immagini mozzafiato e una narrazione avvincente. Presentato al Riccione Italian Global Series Festival, il trailer ufficiale svela un’epica avventura pronta a riscrivere il mito di Sandokan, lasciandoci con la voglia di scoprire di più.

È stato finalmente svelato il trailer del nuovo Sandokan, la serie diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo con protagonista l'attore turco Can Yaman. Il nuovo Kabir Bedi è arrivato all' Italian Global Series Festival di Riccione mano nella mano con la sua nuova fidanzata, la dj Sara Bluma, per presentare questa serie evento internazionale prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Nel nuovo adattamento della saga di romanzi di Emilio Salgari figurano accanto a lui Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, John Hannah.