Can Yaman e il suo Sandokan | Sono l' uomo più felice del mondo

Can Yaman e il suo Sandokan sono pronti a conquistare il cuore del pubblico, portando in vita un’icona senza tempo. Il reboot della storica serie, con Kabir Bedi, sarà trasmesso su Rai 1 a dicembre, emozionando vecchi e nuovi fan. Le prime immagini, presentate all’Italia Global Series Festival, hanno già acceso l’entusiasmo. Prepariamoci a un ritorno epico che segnerà un nuovo capitolo di questa avventura leggendaria.

Il reboot della serie mitica con Kabir Bedi andrà in onda su Rai 1 a dicembre. Sono state presentate le prime immagini all'Italia Global Series Festival.

Can Yaman e Sara Bluma sono una coppia | FOTO - Gli sguardi, le parole e ora anche le immagini confermano ciò che molti sospettavano: Can Yaman e Sara Bluma sono una coppia.

Il mio Sandokan? Guerriero e spirituale; Can Yaman: Sandokan è il ruolo della mia vita, l'ho aspettato per 5 anni. I fan mi hanno dato forza; Kabir Bedi: «Mi chiamano ancora Sandokan, auguro il meglio a Can Yaman. La Lollo si è arrabbiata con me, io ho.

Kabir Bedi: «Mi chiamano ancora Sandokan, auguro il meglio a Can Yaman. La Lollo si è arrabbiata con me, io ho seguito il cuore» - «Barba e capelli erano i miei, mi mettevano giusto della matita scura per evidenziare gli occhi». Da msn.com

Can Yaman è Sandokan: “Il ruolo di una vita, tra impegno fisico e tanto studio” - L'incontro con Can Yaman all'Italian Global Series Festival è in ritardo e il pubblico lo acclama, lo invoca urlando il nome, e capiamo subito che la serie reboot d ... msn.com scrive