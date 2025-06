Can Yaman e il suo Sandokan accolti da un bagno di folla | le foto più belle del divo turco dall' IGSF

Il fascino e il carisma di Can Yaman sono stati protagonisti indiscussi dell'Italian Global Series Festival, attirando un bagno di folla entusiasta. L’attore turco, insieme alla serie Sandokan, ha conquistato il cuore dei presenti tra foto memorabili e momenti indimenticabili. Fin dall’annuncio della manifestazione, il suo nome ha risuonato tra i protagonisti di questa prima edizione tra Rimini e Riccione, lasciando un segno indelebile. Ecco le immagini più belle di questo evento straordinario.

Can Yaman e la serie Sandokan sono stati fino a qui i veri protagonisti dell'Italian Global Series Festival, che chiuderà i battenti di questa prima edizione sabato 28 giugno: ecco le foto più belle dell'attore turco durante l'evento romagnolo. Nel programma dell'Italian Global Series Festival il suo non è l'unico nome di rilievo, ma certamente, fin dall'annuncio a ridosso della prima edizione (fino al 28 giugno tra Rimini e Riccione), Can Yaman era l'ospite più atteso. Almeno dai suoi fan, sempre più numerosi, che hanno letteralmente preso d'assalto il red carpet della kermesse. Lui è sbarcato sulla riviera romagnola lunedì 23 giugno per ritirare l'Excellence Award come star internazionale, salutando calorosamente il suo pubblico, quello che sul palco del Festival non ha dimenticato di ringraziare per tutto il supporto dimostrato nei periodi felici come durante le scelte difficili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Can Yaman e il suo Sandokan accolti da un bagno di folla: le foto più belle del divo turco dall'IGSF

