Campione d’Italia entro il 30 giugno la dichiarazione con il nuovo modello

Entro il 30 giugno, è fondamentale presentare la dichiarazione con il nuovo modello D8217Italia. La buona notizia? Hai due opzioni: online in modo semplice e veloce o con modalità cartacea. Ricorda, i non residenti e chi non possiede un codice fiscale devono optare per il modello cartaceo. Non perdere questa scadenza: agisci ora per evitare sanzioni e assicurarti la regolarità fiscale!

Doppia chance per la presentazione che può essere effettuata in modalità telematica o cartacea. Devono utilizzare il modello cartaceo i non residenti e non identificati mediante codice fiscale. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Entro il 30 giugno, i contribuenti italiani devono presentare la dichiarazione utilizzando il nuovo modello D8217Italia.

