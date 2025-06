Campionato Primavera 1 definito il calendario 2025 2026 | l’Inter parte a Monza!

Il campionato Primavera 1 2025/2026 si prepara a scaldare i cuori degli appassionati con un calendario ricco di emozioni e sorprese. L’Inter, campione d’Italia in carica, inaugura il torneo con una trasferta a Monza, dando il via a una stagione tutta da vivere. Scopri tutte le giornate e le sfide che attendono i giovani talenti, tra passione, competitività e sogni da conquistare. La stagione sta per cominciare, e tu non puoi perderti nemmeno un minuto!

Rese note tutte le giornate, con annesse date, del Campionato Primavera 1 per la stagione 20252026. Ecco il calendario, con anche le partite dell’Inter Campione d’Italia. Si inizierà dalla trasferta di Monza. CALENDARIO PRIMAVERA 1 2025-2026 – TUTTE LE GIORNATE. CALENDARIO PRIMAVERA 1 2025-2026 – GIRONE DI ANDATA. CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – PRIMA GIORNATA (16 agosto 2025). Atalanta-Verona Cesena-Bologna Fiorentina-Torino Frosinone-Cremonese Juventus-Sassuolo Lazio-Genoa Lecce-Milan Monza-Inter Napoli-Cagliari Parma-Roma CALENDARIO PRIMAVERA 1 – SECONDA GIORNATA (23 agosto 2025). Bologna-Lecce Cagliari-Lazio Cremonese-Parma Frosinone-Juventus Genoa-Fiorentina Inter-Cesena Milan-Sassuolo Roma-Atalanta Torino-Napoli Verona-Monza CALENDARIO PRIMAVERA 1 – TERZA GIORNATA (30 agosto 2025). 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Campionato Primavera 1, definito il calendario 2025/2026: l’Inter parte a Monza!

