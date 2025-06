Campionato misto davvero inclusivo Anche le bocce insegnano | | Occasione per creare comunità

Il campionato misto di bocce, ormai alla sua terza edizione, si conferma un esempio straordinario di inclusione e solidarietà. Un’occasione per creare legami autentici tra persone di diverse provenienze e abilità, trasformando lo sport in un vero e proprio strumento di comunità. Alla finalissima di “Amabilmente Sbocciati”, allo Spazio Rosmini di Monza, si è respirato un entusiasmo contagioso che dimostra come le bocce possano insegnare molto più di un semplice gioco: insegnano a essere più uniti e solidali.

Il torneo di bocce diventa occasione per creare “comunità“. Così, allo Spazio Rosmini di Monza è successo per la finalissima di “Amabilmente Sbocciati“, il campionato di bocce integrato. Giunto alla sua terza edizione, il torneo a cui partecipano atleti da tutta la Brianza e dal Milanesese è diventato un piccolo fenomeno di inclusione sociale diffusa. La finalissima ha coinvolto 36 squadre, 280 atleti e 25 cooperative sociali provenienti da 18 comuni lombardi. È stata una vera e propria festa dello sport e del “fare comunità“, organizzata grazie alla sinergia tra la cooperativa sociale monzese L’Iride, La Nuova Famiglia, Il Seme di Biassono e l’Associazione di Volontariato Amici della Speranza, con il supporto decisivo di CSI Milano, la rete Tiki Taka e tanti volontari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Campionato misto, davvero inclusivo. Anche le bocce insegnano:: "Occasione per creare comunità"

In questa notizia si parla di: comunità - bocce - campionato - occasione

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Complimenti al Basket Mestre per il ritorno in Serie A2 dopo 37 anni! Un risultato che rafforza tutto il movimento cestistico e sportivo cittadino, sempre più vivo e capace di attrarre giovani e famiglie. Lo sport è passione, valori e crescita per tutta la comunità. Vai su Facebook

Campionato misto, davvero inclusivo. Anche le bocce insegnano:: Occasione per creare comunità; In Brianza la finalissima del campionato di bocce inclusivo; Una domenica all’insegna dello sport in bici a Martogna. “Un bel messaggio per tutta la comunità”.