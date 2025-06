Campionato della bistecca Che successo

hanno gremito piazza Vittorio Veneto, trasformando il Campionato della Bistecca in una festa di gusto e allegria. Un'occasione unica per condividere momenti di convivialità , scoprire nuove carni e assaporare l’allegria di un evento che celebra la passione per la buona cucina e il piacere di stare insieme. Alla fine, il vero premio è il sorriso di chi si gusta una bistecca perfetta in un’atmosfera di pura convivialità .

Si chiama campionato, ma non si vince niente. Alla fine ad essere premiato è lo stare insieme, divertirsi con convivialità . E mangiare. Si perché quello che realmente conta nel Campionato della Bistecca di Mercatale è acquistare carne nelle macellerie, Tozzetti e Coop Mercatale, e mangiarne con abbondanza dopo averla cotta sulle braci dislocate in vari angoli di piazza Vittorio Veneto. Quest’anno sono state 2.700 le persone da tutta Italia che hanno partecipato all’evento che ha unito il saper cuocere dei maestri braciaioli, l’arte dei macellai e soprattutto il desiderio di carne alla griglia dei partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionato della bistecca. Che successo

SAN CASCIANO - Campionato della Bistecca, ci si guarda indietro e la soddisfazione è enorme: circa 3mila persone in due giorni. Ancora una volta a Mercatale è stato uno... spettacolo. Il sindaco Ciappi: "Comunità che sceglie di ritrovarsi e stare insieme". Vai su X

Roberto Ciappi. Ian Storm · Run Away. Il Campionato della Bistecca è molto più di griglie e brace. È una comunità che sceglie di ritrovarsi, di stare insieme, di sentirsi parte. La cucina, come la vita delle nostre comunità , ci insegna che ciò che conta davvero è il Vai su Facebook

Campionato della bistecca. Che successo

