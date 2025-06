Campionati italiani master - Ostia

Ostia, 21 giugno 2025 — Non tutte le medaglie si appendono al collo. Alcune restano nel cuore, e pesano molto di più. È il caso della straordinaria prova di Massimo Meacci, che ha rappresentato il Judo OK Arezzo ai Campionati Italiani Master di Judo, nella categoria -66 kg. La gara, disputata con determinazione e passione, ha lasciato un segno indelebile, dimostrando che il vero valore dello sport va oltre il podio e si cela nella forza dell’anima.

