Campi Flegrei FdI | In arrivo risorse regioni facciano loro parte

Le emergenze ambientali richiedono azioni immediate e condivise. Con il nuovo decreto, le risorse regionali saranno preziose per affrontare i danni e rilanciare i territori colpiti, mentre le norme più snelle accelerano la ricostruzione privata. È il momento che tutte le istituzioni e le comunità facciano la propria parte, perché solo unendo le forze possiamo superare questa sfida e restituire speranza alle aree interessate.

" Il decreto che stiamo per approvare non si limita a estendere le norme dei precedenti provvedimenti ai nuovi eventi calamitosi, ma introduce anche nuove misure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata". Così in Aula la senatrice di Fratelli d'Italia, Marta Farolfi, sul decreto che contiene misure urgenti sugli effetti delle alluvioni che si sono verificati in Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. " Questo decreto, infatti, stanzia ulteriori risorse come il miliardo di euro per un Piano straordinario di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico da attuare dal 2027 al 2038 – ha aggiunto – Ringrazio quindi il governo Meloni e il ministro Musumeci perché questo decreto ci permetterà di fare un passo decisivo verso la prevenzione strutturale e la vera ricostruzione.

