Campi flegrei De Luca | Non abbiamo preoccupazioni

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rassicura i cittadini sui Campi Flegrei, sottolineando l’impegno costante della protezione civile nel monitorare la situazione. "Per ora, non abbiamo grandi preoccupazioni", afferma con sicurezza, evidenziando trasparenza e attenzione. La vigilanza resta alta, ma la serenità è il nostro obiettivo primario: la tutela del territorio e della gente è la nostra priorità assoluta.

"La nostra protezione civile è impegnata pienamente a seguire l'evoluzione dei Campi Flegrei, per adesso non abbiamo grandi preoccupazioni". Lo spiega il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo a margine della presentazione del progetto "Iridelab" a Palazzo Santa Lucia.

