Campagna abbonamenti si viaggia verso gli 8mila tagliandi

iniziative di rinnovamento e desiderino tornare a sognare in grande. Con quasi 8.000 abbonamenti venduti, il Parma dimostra di essere più unito che mai, pronto a scrivere una nuova entusiasmante pagina di storia. La passione dei tifosi è il vero motore di questa rinascita, alimentando l’entusiasmo in attesa delle emozioni che il campo ci riserverà.

In attesa della presentazione del nuovo allenatore, Carlos Cuesta e, soprattutto, dei primi innesti in arrivo dal mercato, i tifosi del Parma hanno già dato fiducia al nuovo corso. A guardare i numeri della campagna abbonamenti, si capisce bene come i sostenitori crociati abbiano promosso le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

