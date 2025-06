Camion con rimorchio si rovescia sopra la corriera Mom della linea Castelfranco-Padova | tre feriti

Un drammatico incidente a Resana scuote la comunità: un camion con rimorchio si rovescia sulla corriera MOM della linea Castelfranco Padova, causando tre feriti e creando momenti di grande tensione. La scena, ancora sotto shock, evidenzia quanto siano cruciali i controlli sulla sicurezza stradale. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli e le misure adottate per prevenire simili tragedie in futuro.

RESANA - Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, a Resana, dove un camion con rimorchio si è rovesciato su un fianco coinvolgendo una corriera della linea 208. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Camion con rimorchio si rovescia sopra la corriera Mom della linea Castelfranco-Padova: tre feriti

