Calvizzano Festival d' Autore edizione ricca di novità e un' opportunità unica per i giovani talenti Ospite d' onore Dolcenera

il Calvizzano Festival d'Autore, un evento imperdibile che celebra la musica, la cultura e i giovani talenti emergenti. Con un'edizione ricca di novitĂ e ospiti d'onore come Dolcenera, questa serata promette emozioni autentiche e occasioni di crescita per gli artisti del futuro. Sabato 28 giugno 2025, nella suggestiva cornice della Villa Comunale Calvisia, la cittĂ si trasformerĂ in un palcoscenico di creativitĂ e passione, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento culturale nel cuore della Campania.

Sabato 28 giugno 2025, a partire dalle ore 20:30, nella Villa Comunale Calvisia, si terrĂ la nuova edizione del Calvizzano Festival d'Autore, che rientra nell'ambito del Caivano Campania Cultura Festival. La cittĂ di Calvizzano, in provincia di Napoli, anche quest'anno si prepara ad accogliere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

