Calhanoglu Galatasaray pressione altissima | il primo nome valutato dall’Inter per sostituirlo

Il futuro di Hakan Calhanoglu si infiamma tra i rumors di mercato: il Galatasaray è determinato a mettere le mani sul regista turco dell'Inter, con una pressione altissima. La squadra di Istanbul ha ormai capito che ottenere Osimhen è difficile, e si concentra su Calhanoglu, il primo nome valutato come sostituto. L’Inter, nel frattempo, prepara il piano per rimpiazzarlo, mantenendo alta la tensione in questa sessione di mercato.

Calhanoglu Galatasaray, il regista turco dell’Inter nel mirino della big di Superliga: il piano dei nerazzurri. Calhanoglu Galatasaray, la pista resta calda. L ‘ Inter pensa a come rimpiazzare eventualmente il giocatore, come sottolinea Sport Mediaset nell’ultima edizione. RESSIONE – «Su Calhanoglu resta il fortissimo pressing del Galatasaray. A Istanbul hanno capito che difficilmente potranno riavere Osimhen, vogliono per cui mettere tutte le fiches sulla trattativa per il centrocampista dell’Inter. I 15 milioni paventati qualche giorno fa non basterebbero per accontentare i nerazzurri, ma a questo punto può esserci davvero margine per avvicinarsi ai 30 richiesti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Galatasaray, pressione altissima: il primo nome valutato dall’Inter per sostituirlo

In questa notizia si parla di: galatasaray - calhanoglu - inter - pressione

Calhanoglu Galatasaray, offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto, lo scenario - Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu.

Siamo in contatto con il Galatasaray. Il Galatasaray mi vuole e anch’io voglio il Galatasaray. " Questa, secondo quanto riportato dal giornalista turco Serhat Akin, è la frase che Hakan Calhanoglu gli ha inviato in un messaggio vocale, lasciando intendere chiar Vai su Facebook

Calhanoglu-Galatasaray, la posizione dell’Inter non cambia. “Hakan fino ad oggi…”; Inter, Chivu è già sotto pressione: Calhanoglu rischia di diventare un caso, Thuram ancora ai box; Addio Calhanoglu, pronta l’offerta del Galatasaray: l’Inter risponde.

Inter, Calhanoglu aspetta il Galatasaray negli Usa: tensione sulle cifre, è il momento del silenzio | Primapagina - Passano i giorni l'Inter 2025/2026 sta nascendo sui campi degli Stati Uniti con Cristian Chivu in panchina, ma Hakan Calhanoglu ancora non si vede con le nuove maglie nerazzurre addosso. Segnala informazione.it

Calhanoglu-Galatasaray, la posizione dell’Inter non cambia. “Hakan fino ad oggi…” - "La pressione del Galatasaray, al momento, è tutta sulle spalle di Calhanoglu", spiega il Corriere dello Sport ... fcinter1908.it scrive