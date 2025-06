Calhanoglu all-in Galatasaray! Pronta offerta e Inter su Rovella – SM

Il calciomercato estivo si infiamma con il Galatasaray pronto a presentare un’offerta importante all’Inter per Hakan Calhanoglu, mentre i nerazzurri puntano su Nicolò Rovella. La sfida tra club e talenti si fa sempre più avvincente: scopri gli ultimi aggiornamenti e le mosse strategiche che potrebbero cambiare gli equilibri del calcio internazionale. Restate con noi per tutti gli sviluppi di questa entusiasmante corsa.

Il Galatasaray presto presenterà un’offerta importante all’Inter per Hakan Calhanoglu. I nerazzurri hanno puntato Nicolò Rovella. Ecco gli ultimi aggiornamenti. ALL-IN CALHANOGLU – L’Inter di Cristian Chivu questa notte giocherà contro il River Plate nella terza e ultima partita del girone E del Mondiale per Club. Ai nerazzurri basta un pari per superare il turno, ma con una vittoria arriverebbe anche il primo posto. Negli Stati Uniti, ma al momento non a disposizione, c’è anche Hakan Calhanoglu. E da Sport Mediaset, precisamente dall’esperto di mercato Claudio Raimondi, arrivano novità importanti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, all-in Galatasaray! Pronta offerta e Inter su Rovella – SM

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - galatasaray - offerta

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Addio Calhanoglu? SETTIMANA DECISIVA Secondo il 'Corriere dello Sport', si attende la prima offerta ufficiale del Galatasaray per il turco L'Inter affronta tutto con serenità: tanti club interessati ma nessuna proposta ricevuta al momento #Calhanoglu #I Vai su Facebook

CdS - #Inter, nessuna offerta per #Calhanoglu: non ha mai chiesto di essere ceduto. Per il #Galatasaray l'ostacolo è il prezzo Vai su X

Inter, Calhanoglu aspetta il Galatasaray negli Usa: tensione sulle cifre, è il momento del silenzio; Inter, è Rovella il dopo-Calhanoglu: offerta da 40 milioni; Calha cosa fai? Il Galatasaray alza il pressing, l'Inter aspetta una risposta di Hakan.

Calhanoglu, aria di addio: le 5 cessioni più onerose nella storia dell’Inter - Il centrocampista potrebbe presto lasciare il club per giocare in Turchia: ripercorriamo le 5 cessioni più onerose nella storia nerazzurra ... Come scrive calciomercato.it

Calhanoglu, il Galatasaray alza l’offerta! L’Inter attende il giocatore - Il Galatasaray ha alzato l'offerta per Hakan Calhanoglu e ci prova seriamente per il calciatore. Segnala inter-news.it