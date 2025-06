Calenzano tornano i venerdì del centro | sfilate musica e negozi aperti fino a mezzanotte

Calenzano si illumina con due serate imperdibili, i "Venerdì del Centro", il 11 e il 18 luglio. Una miscela di fashion, musica e divertimento trasformerà il cuore della città in un palcoscenico di cultura e socialità, con negozi aperti fino a mezzanotte, sfilate spettacolari e balli coinvolgenti. Non perdere l'occasione di vivere l’estate al massimo, lasciandoti conquistare dall’energia di questa festa che unisce comunità e divertimento.

Calenzano si prepara a vivere due serate estive all’insegna della cultura, del divertimento e dello shopping. Gli appuntamenti dell’11 e del 18 luglio vedranno il centro cittadino trasformarsi in un vivace spazio di socialità con sfilate, musica, sbandieratori e negozi aperti fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Calenzano, tornano i venerdì del centro: sfilate, musica e negozi aperti fino a mezzanotte

In questa notizia si parla di: calenzano - centro - sfilate - musica

Musica, dibattiti, sfilate di moda e street food: torna la Fiera di Mirandola - Mirandola è pronta a vivere la 221esima edizione della Fiera Campionaria, un evento imperdibile che si terrà dal 14 al 18 maggio.

Calenzano, tornano i venerdì del centro: sfilate, musica e negozi aperti fino a mezzanotte; Calenzano: tornano i venerdì del centro; Firenze, Pistoia e Prato: dove si festeggia il carnevale.

Due serate di shopping estivo - Calenzano si prepara a vivere due serate estive all’insegna della cultura, del divertimento e dello shopping. Lo riporta piananotizie.it

"Dei morti di Calenzano non si parla più". La musica del Miche per solidarietà - la Nazione - Oltre quattro ore di musica che hanno colpito i Comuni di Calenzano e di Firenze, che hanno concesso il loro patrocinio per questo speciale ‘Miche in Concerto’ in ricordo di Carmelo Corso ... Riporta lanazione.it