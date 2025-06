Calendario Juve Primavera 2025 2026 pubblicato tutto il quadro delle partite che giocheranno i ragazzi in bianconero in Primavera 1 L’elenco completo

Se sei un appassionato della Primavera della Juventus, non puoi perderti il calendario completo 2025/2026. La stagione si prospetta ricca di emozioni e sfide avvincenti per i giovani talenti bianconeri, pronti a dimostrare il loro valore sul campo. Scopri tutte le partite in programma e resta aggiornato su questo entusiasmante percorso di crescita e passione. Ecco il quadro completo delle sfide che accompagneranno i nostri giovani campioni questa stagione.

Calendario Juve Primavera 20252026: ecco il quadro completo di tutte le partite che i bianconeri giocheranno in Primavera 1. Come riportato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale, è stato ufficializzato il calendario della Juve Primavera per la stagione 20252026 della Primavera 1. Ecco di seguito il quadro completo delle partite che i bianconeri giocheranno in questa stagione nel campionato di categoria: 1ª GIORNATA Juventus -Sassuolo 2ª GIORNATA Frosinone- Juventus 3ª GIORNATA Juventus -Cremonese 4ª GIORNATA Genoa- Juventus 5ª GIORNATA Juventus -Bologna 6ª GIORNATA Inter- Juventus 7ª GIORNATA Juventus -Lecce 8ª GIORNATA Monza- Juventus 9ª GIORNATA Juventus -Lazio 10ª GIORNATA Napoli- Juventus 11ª GIORNATA Milan- Juventus 12ª GIORNATA Juventus -Roma 13ª GIORNATA Cagliari- Juventus 14ª GIORNATA Juventus -Torino 15ª GIORNATA Hellas Verona- Juventus 16ª GIORNATA Juventus -Cesena 17ª GIORNATA Atalanta- Juventus 18ª GIORNATA Juventus -Parma 19ª GIORNATA Fiorentina- Juventus 20ª GIORNATA Juventus -Inter 21ª GIORNATA Lecce- Juventus 22ª GIORNATA Juventus -Napoli 23ª GIORNATA Bologna- Juventus 24ª GIORNATA Juventus -Hellas Verona 25ª GIORNATA Juventus -Monza 26ª GIORNATA Torino- Juventus 27ª GIORNATA Juventus -Cagliari 28ª GIORNATA Sassuolo- Juventus 29ª GIORNATA Juventus -Genoa 30ª GIORNATA Lazio- Juventus 31ª GIORNATA Juventus -Milan 32ª GIORNATA Cremonese- Juventus 33ª GIORNATA Parma- Juventus 34ª GIORNATA Juventus -Fiorentina 35ª GIORNATA Roma- Juventus 36ª GIORNATA Juventus -Frosinone 37ª GIORNATA Cesena- Juventus 38ª GIORNATA Juventus -Atalanta . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calendario Juve Primavera 2025/2026, pubblicato tutto il quadro delle partite che giocheranno i ragazzi in bianconero in Primavera 1. L’elenco completo

