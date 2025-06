calendario inter primavera le date e le partite ufficiali della prossima stagione

Il calendario dell’Inter Primavera per la prossima stagione è finalmente stato svelato, portando entusiasmo tra i tifosi e gli appassionati di calcio giovanile. Con il debutto il 16 agosto contro il Monza e l’ultima partita prevista per il 16 maggio, i nerazzurri si preparano a difendere il titolo di campioni d’Italia, affrontando un percorso ricco di sfide avvincenti. Ma quali sono le date e le partite ufficiali? Scopriamolo insieme.

Giornata 1 Monza- Inter – 16082025 Giornata 2 Inter -Cesena – 23082025 Giornata 3 Fiorentina- Inter – 30082025 Giornata 4 Inter -Parma – 13092025 Giornata 5 Atalanta- Inter – 20092025 Giornata 6 Inter -Juventus – 27092025 Giornata 7 Lazio- Inter – 04102025 Giornata 8 Inter -Napoli – 18102025 Giornata 9 Cremonese- Inter – 25102025 Giornata 10 Inter -Frosinone – 01112025 Giornata 11 Roma- Inter – 08112025 Giornata 12 Inter -Torino – 22112025 Giornata 13 Inter -Milan – 29112025 Giornata 14 Bologna- Inter – 06122025 Giornata 15 Inter -Cagliari – 13122025 Giornata 16 Verona- Inter – 17122025 Giornata 17 Inter -Genoa – 20122025 Giornata 18 Lecce- Inter – 03012026 Giornata 19 Inter -Sassuolo – 10012026 Giornata 20 Juventus- Inter – 17012026 Giornata 21 Inter -Monza – 21012026 Giornata 22 Milan- Inter – 24012026 Giornata 23 Inter -Cremonese – 31012026 Giornata 24 Cagliari- Inter – 07022026 Giornata 25 Inter -Roma – 14022026 Giornata 26 Frosinone- Inter – 21022026 Giornata 27 Inter -Atalanta – 28022026 Giornata 28 Parma- Inter – 04032026 Giornata 29 Inter -Fiorentina – 07032026 Giornata 30 Torino- Inter – 14032026 Giornata 31 Inter -Lazio – 21032026 Giornata 32 Sassuolo- Inter – 04042026 Giornata 33 Cesena- Inter – 11042026 Giornata 34 Inter -Lecce – 18042026 Giornata 35 Napoli- Inter – 25042026 Giornata 36 Inter -Bologna – 02052026 Giornata 37 Inter -Verona – 09052026 Giornata 38 Genoa- Inter – 16052026