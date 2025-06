Calendario Europei a squadre atletica 2025 ex Coppa Europa | orari programma tv streaming

Gli Europei a squadre 2025 di atletica, in programma a Madrid dal 26 al 29 giugno, promettono quattro giorni di pura adrenalina e competizione. La storica Coppa Europa, rivisitata nel look ma fedele alla sua tradizione, vedrà atleti di alto livello sfidarsi per la gloria nazionale. Non perdere nessun momento: orari, programma TV e streaming ti accompagneranno in questa emozionante avventura sportiva!

Gli Europei a squadre 2025 di atletica andranno in scena a Madrid (Spagna) da giovedì 26 giugno a domenica 29 giugno. Non giriamoci troppo intorno: si tratta della cara, vecchia, mitica Coppa Europa, che ha semplicemente cambiato il nome e si è un po’ rifatta il look negli ultimi quindici anni. Si preannunciano quattro giorni di grande spettacolo, dove ogni individualità sarà messa al servizio della propria Nazionale: ogni atleta avrà l’obiettivo di portare a casa il maggior numero di punti possibili per il proprio Paese. L’Italia si presenterà all’appuntamento dopo aver alzato al cielo il trofeo un paio di stagioni fa: Gianmarco Tamberi mise le mani su quella Coppa sognata da decenni e che sembrava irraggiungibile, ora è arrivato il momento di rimetterla in palio e provare a riconquistarla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei a squadre atletica 2025 (ex Coppa Europa): orari, programma, tv, streaming

Atletica, Palmisano e Stano lanciano la sfida sui 35 km agli Europei a squadre. Fortunato tra i big della 20 - L'Italia si prepara a brillare agli Europei a squadre di marcia, in programma domenica 18 maggio a Podebrady (Cechia).

Atletica, Italia rimaneggiata verso gli Europei a squadre. Fioccano i forfait, in forse anche Sibilio

Mattia Furlani e Roberta Bruni convocati per la Coppa Europa di Madrid

Madrid: 51 azzurri per gli Europei a squadre; Campionati Europei a Squadre di Atletica Leggera; Marcia: Europei a squadre 2025 · Risultati Italia · Atletica.

Atletica: Europei a squadre, a Madrid 15 ori individuali Roma 2024 - Madrid, stadio Vallehermoso, e il teatro dell'edizione 2025 dei Campionati europei a squadre, la denominazione ereditata dalla Coppa Europa, che ...

Quanti titoli possiamo vincere in Coppa Europa a Madrid? Un'Italia stellare con Battocletti, Furlani, Iapichino, Fabbri e Dosso - Giovedì 26 giugno inizia l'Europeo a squadre (o Coppa Europa): competizione che ci terrà compagnia fino a domenica 29 giugno.