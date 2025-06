Calendario Campionato Primavera 1 tutte le partite e le giornate dell’Inter 2025-2026

Il calcio Primavera si prepara a vivere un emozionante 2025-2026, e l’Inter si presenta con un calendario ricco di sfide da non perdere. Dalla trasferta contro il Monza all’esordio, alle battaglie con squadre come Cesena e Fiorentina, ogni partita promette spettacolo e passione. Scopri tutte le giornate e gli incontri dei nerazzurri in questa stagione che si preannuncia entusiasmante, fatta di talento, rivalità e sogni da realizzare. Ecco il calendario completo.

Reso noto poco fa il calendario del Campionato Primavera 1 2025-2026, con l'Inter che debutterà in trasferta sul campo del Monza il 16 agosto. Ecco, di seguito, tutte le partite in programma per la prossima stagione dei nerazzurri. CALENDARIO PRIMAVERA 1 2025-2026 – IL GIRONE D'ANDATA DELL'INTER. Prima giornata: Monza-Inter (16 agosto 2025) Seconda giornata: Inter-Cesena (23 agosto 2025) Terza giornata: Fiorentina-Inter (30 agosto 2025) Quarta giornata: Inter-Parma (13 settembre 2025) Quinta giornata: Atalanta-Inter (20 settembre 2025) Sesta giornata: Inter-Juventus (27 settembre 2025) Settima giornata: Lazio-Inter (4 ottobre 2025) Ottava giornata: Inter-Napoli (18 ottobre 2025) Nona giornata: Cremonese-Inter (25 ottobre 2025) Decima giornata: Inter-Frosinone (1 novembre 2025) Undicesima giornata: Roma-Inter (8 novembre 2025) Dodicesima giornata: Inter-Torino (22 novembre 2025) Tredicesima giornata: Inter-Milan (29 novembre 2025) Quattordicesima giornata: Bologna-Inter (6 dicembre 2025) Quindicesima giornata: Inter-Cagliari (13 dicembre 2025) Sedicesima giornata: Verona-Inter (17 dicembre 2025) Diciassettesima giornata: Inter-Genoa (20 dicembre 2025) Diciottesima giornata: Lecce-Inter (3 gennaio 2026) Diciannovesima giornata: Inter-Sassuolo (10 gennaio 2026) CALENDARIO PRIMAVERA 1 2025-2026 – IL GIRONE DI RITORNO DELL'INTER.

Campionato Primavera 1, il calendario della stagione 2025-2026 - Il Campionato Primavera 1 2025-2026 sta per ripartire, portando entusiasmo e nuove sfide per i giovani talenti del calcio italiano.

