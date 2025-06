Caldo tropicale a Como e in Lombardia verso i 40° | quando arriva il picco dell' anticiclone africano Pluto

L'estate si fa sentire prepotentemente anche a Como e in Lombardia, sotto il caldo tropicale generato dall'anticiclone Pluto. Le ondate di calore, tra i fenomeni più prevedibili, stanno già portando temperature estreme che potrebbero raggiungere i 40°C. Grazie ai modelli meteorologici, possiamo anticipare con precisione il picco di questa intensa ondata, previsto intorno al 1° agosto. Prepariamoci a vivere un’estate senza precedenti, con il clima che ci invita a stare attenti e a proteggersi al meglio.

Le ondate di calore sono tra i fenomeni atmosferici più prevedibili: i modelli meteorologici riescono a individuarle anche con largo anticipo e raramente si sbagliano. Quella iniziata in queste ore si preannuncia lunga e intensa, con temperature in costante aumento almeno fino all’inizio di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Caldo tropicale a Como e in Lombardia, verso i 40°: quando arriva il picco dell'anticiclone africano Pluto

