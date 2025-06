Caldo rovente su Perugia domani prevista giornata da bollino rosso con temperature fino a 40 gradi

Il calore estremo sta per investire l’Italia, e tra le città più colpite spiccano Perugia, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e Torino, tutte sotto il segno del bollino rosso. Questa allerta rappresenta il massimo livello di rischio per la salute causato dalle ondate di calore, con temperature che potranno raggiungere i 40 gradi. È fondamentale conoscere i rischi e adottare misure preventive per proteggersi da questo clima estremo, che potrebbe mettere a dura prova la nostra resistenza.

Perugia, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e Torino. Queste le sei città italiane che nella giornata di domani 26 giugno saranno da bollino rosso secondo l’ultimo Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, relativo a 27 città. Il “bollino rosso”, che equivale tecnicamente a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

