Caldo rovente nelle scuole materne di Roma | Bimbi con sfoghi per colpa delle alte temperature

una situazione critica che richiede interventi immediati per garantire il benessere dei più piccoli. Le alte temperature stanno mettendo a dura prova i bambini e il personale scolastico, evidenziando l’urgenza di trovare soluzioni efficaci per affrontare questa ondata di caldo record. È fondamentale intervenire subito per proteggere le future generazioni da rischi legati al clima estremo.

“I bambini hanno sfoghi sul corpo per il troppo caldo”. La segnalazione arriva dalla scuola dell’infanzia Casale azzurro nel municipio IV. Ma non si tratta di un caso isolato: le temperature roventi, infatti, stanno creando disagi nelle materne di diversi quartieri di Roma. Si tratta di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: caldo - materne - roma - sfoghi

