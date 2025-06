Caldo rovente | le città da bollino arancione e rosso oggi e domani

L’Italia si prepara a vivere momenti di vero e proprio calore estremo, con le città da bollino arancione e rosso che segnalano temperature record. Oggi, mercoledì 25 giugno, il caldo si fa sentire in molte zone, ma domani, giovedì 26 giugno, l’afa diventa insostenibile per sei città italiane, che affrontano il picco massimo di questa ondata di calore. È il momento di prendere tutte le precauzioni necessarie per contrastare questa ondata di calore senza precedenti.

L'Italia ancora nella morsa del caldo. Giorni "roventi" da Nord a Sud, con l'ondata di calore che andrà a intensificarsi nelle prossime ore. La giornata di oggi, mercoledì 25 giugno, sarà all'insegna dei bollini arancioni, mentre domani, giovedì 26, ci saranno ben sei città da bollino rosso. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Caldo rovente: le città da bollino arancione e rosso oggi e domani

In questa notizia si parla di: caldo - città - bollino - rosso

Previsioni meteo, allerta per ondata di caldo: le città da bollino rosso da Nord a Sud - L’Italia si prepara a vivere giorni all’insegna dell’ondata di caldo più intensa dell’estate, con temperature che raggiungeranno picchi incredibili da Nord a Sud.

Translate postCaldo africano, oggi bollino arancione in 13 città. Da domani giornate da bollino rosso Vai su X

Allerta caldo a Roma, città da bollino rosso, dove le temperature estive mettono a rischio la salute dei più poveri. ? Vai su Facebook

Caldo: le città da bollino rosso giovedì 26 giungo; Previsioni meteo sul caldo africano, bollino rosso in diverse città: temperature fino a 40 gradi; Caldo rovente: le città da bollino arancione e rosso oggi e domani.