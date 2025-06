Caldo record stop al lavoro all' aperto nelle ore più afose | l' ordinanza della Regione

In Toscana, la canicola estrema impone nuove regole per la sicurezza: stop al lavoro all'aperto durante le ore più calde dei giorni a rischio, secondo l'ordinanza firmata dal presidente Giani. Questa misura mira a tutelare la salute di lavoratori e operatori, principalmente nei settori edile, agricolo e florovivaistico. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante decisione che mette al primo posto il benessere dei cittadini.

Stop al lavoro all'aperto nelle ore più calde dei giorni considerati a rischio. A stabilirlo è un'ordinanza della Regione Toscana firmata in queste ore dal presidente Eugenio Giani. In particolare riguarda i cantieri edili, le cave, il settore agricolo e quello florovivaistico, negli orari dalle.