Caldo record scatta l’allarme rosso in queste città italiane | massima allerta nelle prossime ore

L’Italia si prepara a vivere momenti di grande calore: il nuovo record termico ha scattato l’allarme rosso in diverse città, con massime che sfiorano i livelli più elevati degli ultimi anni. L’arrivo di un’inedita ondata di calore, alimentata dall’anticiclone sub-sahariano, sta mettendo a dura prova cittadini e strutture sanitarie. Il Ministero della Salute ha dichiarato massima allerta: ecco quali sono le città coinvolte e come proteggersi in queste ore critiche.

Una nuova ondata di calore sta investendo l'Italia, con temperature in netto aumento su tutto il territorio. Il fenomeno, alimentato dall'arrivo dell' anticiclone sub-sahariano, sta portando giornate di sole cocente e afa intensa, soprattutto nelle grandi città. Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino aggiornato sulle ondate di calore, valido per oggi, mercoledì 25 giugno, e per domani, giovedì 26 giugno. Sono 13 le città che oggi raggiungono il livello di allerta arancione, con possibili disagi per le fasce di popolazione più vulnerabili. Il rischio maggiore è previsto per la giornata di domani, quando in sei città italiane scatterà il bollino rosso, il grado massimo di allerta.

