Caldo record in Emilia Romagna | già 40 gradi in giugno poi l’irruzione di forti temporali

L’Emilia Romagna si prepara a vivere un’ondata di calore senza precedenti, con temperature che raggiungeranno e supereranno i 40°C in molte città, tra cui Ferrara. L’anticiclone Pluto ha portato un caldo africano che promette di intensificarsi nei prossimi giorni, prima di essere interrotto da forti temporali. Un’estate da record, che ci invita a prepararci a sfide climatiche senza precedenti.

Bologna, 25 giugno 2025 – L’anticiclone Pluto continua a tenere nella sua morsa la nostra regione. Il caldo africano si tornerà a manifestare anche nei prossimi giorni con temperature eccezionali in Emilia Romagna. Peraltro, in alcune città, come Ferrara, entro domenica la colonnina di mercurio segnerà i 40 gradi all'ombra. Un primo picco di caldo record si verificherà giovedì 26 giugno e un secondo picco ancora più estremo domenica 29 giugno. Bologna da bollino rosso. Propri a conferma di quanto appena detto, c’è anche Bologna (insieme a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino) tra le città italiane che nella giornata di domani 26 giugno saranno da bollino rosso secondo l'ultimo Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, relativo a 27 città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo record in Emilia Romagna: già 40 gradi in giugno, poi l’irruzione di forti temporali

In questa notizia si parla di: giugno - caldo - record - emilia

Previsioni meteo ponte 2 giugno 2025: caldo intenso, temporali al Nord e sale lo Stress Index - Il ponte del 2 giugno 2025 si preannuncia rovente! Con temperature in aumento e temporali al nord, l'afa farà sentire il suo peso, contribuendo a un aumento dello stress index.

Picco del caldo Giovedì 26 Giugno. Già domani potremmo avere punte sulle pianure tra +36/+38°C, ma è nella giornata di giovedì che potrebbero registrarsi valori anche record per il mese di Giugno. Grazie ad isoterme prossime ai +23°C a 850hpa e vento Vai su Facebook

Caldo record in Emilia Romagna: già 40 gradi in giugno, poi l’irruzione di forti temporali; Il caldo a Bologna e in Emilia-Romagna, le temperature record dei prossimi giorni (39 gradi) e le previsioni meteo: quanto durerà?; Meteo Emilia Romagna, quasi +40°C tra 25 giugno e 4 luglio.

Ondata di caldo record sull’Italia: due picchi estremi. Allerta rossa in 13 città. "Afa notturna insopportabile” - Gli esperti sulla ‘fiammata’ in arrivo: "Le massime potrebbero superare i dati storici registrati addirittura nella famosa ondata di calore del 2003”. Scrive quotidiano.net

Il caldo a Bologna e in Emilia-Romagna, le temperature record dei prossimi giorni (39 gradi) e le previsioni meteo: quanto durerà? - Federico Grazzini di Arpae: «Al momento ci sono 35 gradi a Bologna, nei prossimi giorni il calore aumenterà ancora. Come scrive corrieredibologna.corriere.it