Caldo record in Abruzzo | Pescara sfiora i 38 gradi con bollino arancione attivo

L'Abruzzo si prepara ad affrontare una delle ondate di caldo più intense degli ultimi anni, con Pescara che sfiora i 38 gradi e bollino arancione attivo. Le temperature record, oltre i 37°C, scatenano l'allerta sanitaria e richiedono attenzione e precauzioni. Nella regione, il caldo estremo sta mettendo a dura prova cittadini e ambienti. Secondo i dati forniti, questa fase di calore intenso evidenzia l’urgenza di adottare misure di tutela efficaci per tutelare la salute pubblica e l’equilibrio ecologico.

Pescara - Le temperature oltre i 37 gradi causano allerta sanitaria con bollino arancione a Pescara e altre zone dell’Abruzzo nei prossimi giorni. L’Abruzzo affronta una nuova ondata di calore intenso, con temperature che raggiungono livelli critici e mettono in allerta la popolazione. Nella mattinata odierna, i termometri hanno superato i 37 gradi in diverse località, confermando un clima da record per la regione. Secondo i dati forniti dall’associazione Caput Frigoris, la città dell’Aquila ha toccato i 37,3°C nella zona di Monticchio. Seguono Castiglione a Casauria, in provincia di Pescara, con 35,9°C, e altre località come Bussi sul Tirino e Introdacqua che hanno registrato temperature superiori ai 35 gradi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Caldo record in Abruzzo: Pescara sfiora i 38 gradi con bollino arancione attivo

